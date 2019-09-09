«شعاع» تتخارج رسمياً من نشاط الوساطة المالية

المصدر: دبي - عمرو عادل

وافقت «شعاع كابيتال»، مجموعة الخدمات المالية التي اندمجت مؤخراً مع مجموعة أبوظبي المالية، على التخارج من شركتيها المتخصصتين في مجالي الوساطة المالية (شعاع للأوراق المالية) وصناعة السوق في الإمارات وبيعهما إلى شركة «أي أتش سي هولدينغ ريستركتد ليميتد»، التابعة للشركة العالمية القابضة، مقابل كامل قيمة الصفقة نقداً.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس، أن عملية البيع سوف تُستكمل بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وبحسب البيان، تندرج الاتفاقية الموقّعة بين الشركتين ضمن استراتيجية الكيان الموحد الناتج عن اندماج «شعاع» ومجموعة أبوظبي المالية.

وذكرت شعاع كابيتال في إفادة لـ«البيان الاقتصادي»، أن عملية التخارج من نشاط الوساطة المالية في الدولة جاءت في الوقت المناسب، بهدف التركيز على الأنشطة الرئيسية مثل عمليات إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية. وأوضحت أن عملية التخارج لن تشمل شركة «شعاع للأوراق المالية - مصر» ذراعها لخدمات الوساطة المالية في مصر.

ووافق مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي على صفقة الاستحواذ على الشركتين التابعتين لشركة شعاع كابيتال، وذلك إلى شركة «آي أتش سي هولدينج» التابعة لها.