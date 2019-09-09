«لومينا كابيتال أدفايزرز» تضم عضواً جديداً لإجراء صفقات الاندماج

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «لومينا كابيتال أدفايزرز» المحدودة في دبي (لومينا)، الشركة المتخصصة في عمليات اندماج واستحواذ الشركات الخاصة ضمن السوق المتوسطة في المنطقة، أمس رسمياً عن انضمام جون مارتن سانت فاليري إلى عضوية مجلس إدارتها، بهدف دعم الخدمات التي تُقدمها الشركة لإجراء صفقات الاندماج والاستحواذ الداخلية من المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بعد تعيين ريك بودنر رئيساً تنفيذياً للشركة خلال شهر مايو 2018، والذي كان يشغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وقال ريك بودنر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة «لومينا»: «سيسهم انضمام جون مارتن سانت فاليري إلى مجلس إدارة «لومينا» في تعزيز ارتباطنا بالمؤسسات التجارية بين المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال مجموعة الأعمال البريطانية ووزارة التجارة الدولية ووكالة تمويل الصادرات البريطانية وغيرها. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بانضمام فاليري، ويسعدنا التعاون معه خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرة نمونا».

وقام فاليري عام 2012 بتأسيس مجموعة «لينكس جروب» العاملة في مجال هيكلة وتأسيس الشركات، ليسهم منذ ذلك الحين في تسهيل هيكلة صفقات الاندماج والاستحواذ لمئات الشركات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط.