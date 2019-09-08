المزروعي: الإمارات ملتزمة باتفاق "أوبك"

المصدر: وام

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة التزام دولة الإمارات المستمر باتفاق أوبك ودول خارج المنظمة بهدف تحقيق توازن واستقرار سوق النفط العالمي.

وأعرب معالي وزير الطاقة والصناعة - في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الافتتاحي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين - عن ثقته بمواصلة "أوبك +" التزامها بمستويات الإنتاج التي تحقق توازن السوق ..

مؤكدا التزام دولة الإمارات بدعم الإجراءات التي تساعد على تحقيق استقرار وتوازن سوق النفط العالمي .

وأضاف أن قرارات " أوبك " تستند إلى تحليل ومراجعة وضع سوق النفط العالمي وتقديم التوصيات اللازمة التي تسهم في الحفاظ على توازن واستقرار السوق .

وقال المزروعي :" هناك مخاوف في سوق النفط العالمي خارج العرض والطلب نتيجة التأثيرات الجيوسياسة والتوترات بين الاقتصادات الكبرى في العالم والذي من شأنه أن يؤثر على سوق النفط ".