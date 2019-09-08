الإمارات سوق واعدة لشركات الشحن الأوروبية

المصدر: دبي - البيان

أكد جاري دودسورث، المسؤول التنفيذي البارز لدى شركة «ريناس يو كيه» البريطانية للشحن والخدمات اللوجستية أن الإمارات تعد بمثابة سوق واعدة لشركات الشحن الأوروبية.

وأدلى دودسورث بتصريحات صحفية ذكر فيها أن دول الخليج تتيح لشركات الشحن الأوروبية فرصاً هائلة لتحقيق أرباح وفيرة.

وتطرق في تصريحاته إلى الإمارات على وجه التحديد، فأوضح أن آفاق ازدهار التعاون اللوجستي بين الإمارات ودول أوروبا تتسع على نحو مطرد، خاصةً مع مواصلة الإمارات لمسيرة تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقال إن الإمارات تحظى بقاعدة تصنيعية متسعة، قطاع خدمات مزدهر، فضلاً عن مشروعاتها الإنشائية الضخمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية حالياً 350 مليار دولار. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من الإمارات سوقاً شديدة الأهمية للشركات اللوجستية الأوروبية.