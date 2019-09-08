دبي مركز المواهب والباحثين عن فرص النجاح

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «إشيان لايت» الشبكي البريطاني دبي بأنها مركز للمواهب القادمة من كل أرجاء العالم. وأنها جنة للمغتربين وبأنها باتت قطباً للوافدين الباحثين عن فرص للنجاح في حياتهم المهنية.

ونشر الموقع تقريراً خاصاً عن دبي استعرض فيه مسيرة نهضتها.

وجاء تحت عنوان «كيف باتت دبي فعلياً جنة للوافدين بين عشية وضحاها؟»، وأكد التقرير أن دبي قفزت إلى الشهرة والتميز ضمن صفوة مدن العالم في غضون فترة قصيرة بفضل طموحها العارم، وثقافتها العالمية المتسامحة.

وأوضح التقرير أن ترجمة هذا الطموح الجامح للنجاح لم تقتصر على تشييد المباني الشاهقة، إنشاء الشركات والأعمال التجارية، إنشاء معالم سياحية باتت مثار حسد العالم، وإنما شملت أيضاً بناء مجتمع عالمي متفاهم ومتسامح.