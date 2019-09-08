انطلاق موسم المعارض يطرح فرصاً جديدة للأعمال

المصدر: دبي ــ بشار باغ

يشكل موسم المعارض في دبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2019 منصة حيوية أمام مختلف قطاعات الأعمال لبحث الشراكات وآفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز نمو العمليات والمبيعات، وفي ظل تنوع تخصصات المعارض في مركز دبي التجاري العالمي لغاية نهاية العام الجاري، يزخر الموسم بفرص متعددة لمختلف الشركات المحلية والدولية في مجموعة واسعة من القطاعات.

فعاليات مهمة

وتحفل أجندة المعارض لشهر سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بمجموعة من الفعاليات المهمة، يأتي في مقدمتها معرض «سيتي سكيب» الذي ينطلق في الفترة بين 25 لغاية 27 سبتمبر، ويعد الحدث الأهم على أجندة القطاع العقاري محلياً وإقليمياً، حيث يشارك به هذا العام أكثر من 300 مطور عقاري ومورّد ومدينة وسلطة إقليمية، وبنوك ومشاركين متنوعين ويجذب المعرض كل عام 36000 زائر تقريباً.

كما ينطلق في 17 لغاية 19 سبتمبر معرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي، وهو إحدى أضخم الفعاليات الشاملة التي تُقدّم أحدث ما في هذا المجال بمشاركة الشركات وأصحاب الأعمال والمختصّين للاطلاع على المنتجات المعروضة من أكسسوارات وديكورات وأدوات وخدمات.

وللأفراد والمستهلكين نصيب أيضاً من المعارض الاستهلاكية، حيث ينطلق في الفترة بين 24 لغاية 28 سبتمبر معرض جيتكس شوبر، ويقدم أبرز العلامات التجارية والمتاجر من كل أنحاء العالم في مكان واحد، ويستقطب آلاف الزوار في كلّ عام.

يمكن للزوار استكشاف أحدث المنتجات في السوق بدءاً من الألعاب، والسماعات، ووصولاً إلى الطابعات والغسالات. يعد معرض جيتكس شوبر من أبرز المعارض في المنطقة، حيث يمكن للزوار الحصول على عروض حصرية والمشاركة بمسابقات مميزة، والاستمتاع بالخصومات الرائعة خلال هذه الفترة، والاطّلاع على المنتجات الجديدة ومقابلة أبرز المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة.

ويحفل شهر سبتمبر أيضاً بالعديد من المعارض ومن ضمنها معرض إدارة المرافق ومعرض الخليج للزجاج ومعرض النوافذ والأبواب والواجهات ومهرجان العلامات الكبرى.

أسبوع جيتكس

وتتصدر أجندة شهر أكتوبر مجموعة من الفعاليات المهمة، وفي مقدمتها أسبوع جيتكس للتقنية وهو أكبر معرض للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. ويستمر المعرض لمدّة أسبوع وهو المكان الأمثل للحصول على فرص عمل جديدة، والتواصل مع الوفود الدولية لبناء شراكات مع القطاع العام، وللتواصل مع أصحاب القرار.

ويعرض الحدث أحدث الإبداعات للأسماء المعروفة والشركات الناشئة الجديدة، وحضروا العروض التوضيحية للواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والتي تستهدف مجالات رئيسية مثل السياحة والسيارات والتعليم، ويُقام أسبوع «جيتكس» بنسخته الـ39 من 6 إلى 10 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وعلى هامش المعرض سيتم أيضاً تنظيم فعالية «جيتكس لنجوم المستقبل» الذي يسلّط الضوء على الشركات الناشئة في عالم التكنولوجيا.

جلفود للتصنيع

كما ينظم مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 29 لغاية 31 أكتوبر معرض جلفود للتصنيع المتخصص بصناعة الأغذية والمشروبات، ويستعرض الحدث أبرز الآلات المتطوّرة، وأحدث ابتكارات التغليف، وحلول لتحسين الإنتاج وحتى النصائح حول تطوير أفضل للخدمات اللوجستية.

وسيحصل الحاضرون على فرصة للقاء أبرز مصمّمي المصانع والمعامل، واكتشاف الاتجاهات الجديدة في النكهات وتطوير وسائل تمكّن شركاتهم من العمل على مستوى أعلى من أي وقت مضى. وقد استقطب معرض العام الماضي أكثر من 35 ألف زائر و1500 شركة عارضة، ممّا جعل منه فعالية لا تفوّت.

مؤتمرات

وتشمل أجندة فعاليات شهر أكتوبر مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتكس»، ومعرض الشرق الأوسط للصوتيات والمرئيات، وأسبوع الشرق الأوسط لتنقية التنظيف والمؤتمر العالمي لطب المخ والأعصاب، إلى جانب معرض يامس وسيكفس ومهرجان المأكولات المتخصصة.

معرض السيارات

ويشهد شهر نوفمبر الدورة الـ15 لمعرض دبي الدولي للسيارات، ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي هذا المعرض السنوي الذي يُعد أحد أضخم معارض السيارات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستمر على مدى 5 أيام بين 12 لغاية 16 نوفمبر، ويقدم المعرض لزواره أحدث المركبات ونماذج السيارات والتقنيات التي تقدمها أبرز العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال تصنيع السيارات.

الخمسة الكبار

وفي الفترة بين 25 لغاية 28 تنطلق فعاليات معرض الخمسة الكبار (ذا بيغ فايف)، وهو أكبر حدث في مجال البناء والمقاولات في الشرق الأوسط، حيث يجتذب إليه آلاف العارضين من مختلف أنحاء العالم، ويشكل منصة تعارف وأعمال لقطاع البناء والتشييد، وهو فرصة كبيرة لمشتري وبائعي منتجات قطاع البناء وخدماته على امتداد العالم للحصول على آخر التقنيات والابتكارات في المجال.

كما يشهد مركز دبي التجاري العالمي خلال شهر ديسمبر الملتقى العالمي لحقوق الامتياز ومعرض فيجن إكس للبصريات ومنتجات العناية بالعيون.

أما شهر ديسمبر، فسيشهد فعاليات معرض الشرق الأوسط لمنتجات الطعام العضوية والطبيعية، بالإضافة إلى معرض المرور الخليجي، وندوة أمواي للريادة ومعرض المنتجات الصينية.