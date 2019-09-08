«إيميكول» تحصل على شهادة «الآيزو 26000»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «الإمارات ديستريكت كولينغ المحدودة» (إيميكول)، الشركة المتخصصة إقليمياً في مجال خدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، عن حصولها على شهادة مواصفة «الآيزو 26000:2010»، لتكون الرابعة لها من هذه المؤسسة العالمية.

وبهذا الإنجاز الجديد، تكون «إيميكول» أول شركة لتبريد المناطق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحصل على شهادة مواصفة «الآيزو 26000: 2010»، تقديراً لتطبيقها معايير عالية لحوكمة المسؤولية المجتمعية المؤسسية، وحماية حقوق الإنسان للموظفين والعمال، والإسهام في توفير وتحسين التغير المناخي، وتطبيق النظم الأخلاقية ومبادئ الشفافية المتقدمة.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «إن حصولنا على الشهادة الجديدة يمثل دليلاً مهماً على دمجنا للمسؤولية المجتمعية المؤسسية في استراتيجية شركتنا وأنظمتها وممارساتها وعملياتها.

ولتحقيق هذه الأهداف، حرصنا على العمل مع هيئة معتمدة لضمان تنفيذ كل متطلبات هذه الشهادة بشفافية تامة، لا سيما أننا نهدف إلى مواصلة الإسهام في التنمية المستدامة العالمية، وذلك عن طريق تشجيع إطلاق المبادرات المسؤولة اجتماعياً، بما يؤدي إلى تحسين أثرها الإيجابي على العمال».

وفي إطار المبادرات التي تم تنفيذها للحصول على الشهادة، عمدت «إيميكول» بالتحول إلى استخدام أسطول من السيارات الكهربائية بالكامل يضمّ سيارات «رينو زوي». وكان الهدف من هذه الخطوة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 طن سنوياً. ومن جهة أخرى، قامت بإضافة محطات شحن جديدة للمركبات الكهربائية، الأمر الذي ساعد في تعزيز هذه السيارات والاعتماد عليها.