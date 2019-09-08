دبي ثالث أكثر الوجهات الشتوية سحراً في العالم

المصدر: دبي- البيان

تفوقت دبي على بعض من أعرق الدول والمدن السياحية في العالم مثل باريس وبراغ والبرتغال ومراكش، محتلة المرتبة الثالثة بعد كل من روما ونيويورك في قائمة أكثر الوجهات الشتوية سحراً والتي نشرها موقع «Luxurt London».

وقال الموقع، إن دبي أجمل بقعة في شبه الجزيرة العربية تجمع بين أكثر المعالم السياحية ندرة في طولها واتساع رقعتها، وبين أعرق الأشياء وأكثرها حداثة، وهي مزيج عزَ نظيره من المغامرة والترفيه والتشويق، ناهيك عن طابعها المنفتح الذي يشع ضياؤه على العالم.

وأضاف: «دبي مدينة تنبض بالحياة فهي المكان الوحيد في العالم الذي يمكن فيه التجول في أكبر مركز تجاري في العالم، ثم الاسترخاء في منحدر التزلج الداخلي، أما الإقامة فالمدينة تعج بأكثر الفنادق والمنتجعات السياحية فخامة وجمالاً، ومنها على سبيل المثال منتجع المها الصحراوي هو منتجع رومانسي صديق للبيئة في محمية دبي الصحراوية الهادئة».