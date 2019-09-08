دبي على قائمة أفضل المدن في التجزئة

المصدر: دبي- سيد صالح

اختارت شركة «كورسايت ريسيرش» الأمريكية لتحليل البيانات دبي ضمن أبرز 30 مدينة عالمية للتسوق وتجارة التجزئة، وتعد دبي هي المدينة الوحيدة المنتمية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن قائمة الـ 30 مدينة التي اختارتها الشركة كأبرز مدن للتسوق في العالم.

وباقي المدن هي: لندن، باريس، جنيف، هونغ كونغ، شنغهاي، سنغافورة، طوكيو، برلين، برشلونة، أمستردام، ستوكهولم، دبلن، موسكو، مدينتا ميلانو وفلورنسا، سيدني، بانكوك، ساوباولو، مكسيكو سيتي، بوينوس أيريس، مدن نيويورك، لوس أنجلوس، ميامي، وبوسطن، هونولولو وديترويت، مدينتا تورنتو وفانكوفر، وجزيرة برمودا.

واستعرض التقرير أشهر مراكز التسوق في دبي، ومنها «دبي مول»، و«سوق الذهب» الذي يضم 300 متجر.موضحاً أنه يعد مقراً لعدد لا يُحصَى من المعارض والمتاجر الفريدة التي تقدم لعملائها مفاهيم عصرية في التصميم، خاصة تصميم الأزياء.