دبي تشهد تحولاً في سوق العقارات

المصدر: دبي - البيان

رصدت مجموعة «بروبيرتي فايندر» تحولاً هائلاً تشهده ديناميكيات سوق العقارات في دبي خلال السنوات الأخيرة. وأجرت المجموعة بحثاً أوضحت فيه أن أهم سمات هذا التحول هو التركيز على الوحدات العقارية ذات الأسعار المعقولة التي تقع في متناول أيدي طبقة أوسع نطاقاً من المشترين، بعد أن اشتهرت دبي على مدى سنوات بكونها مركزاً تقليدياً للعقارات الفاخرة بالغة الفخامة.

وشهد سوق العقارات في دبي العام الماضي بيع 17235 وحدة عقارية قبل إنشائها «على الخريطة» و14420 وحدة جاهزة «مشترٍ ثانٍ» يقل سعر كل منها عن 5 ملايين درهم، وهو سعر يُصَنّف كسعر في متناول الأيدي بالنسبة لدبي.

كما تصدرت دبي مدن العالم في العائد الإيجاري الذي تدرّه عقاراتها على مالكيها، وفقاً لدراسة صادرة عن الشركة.

وأفادت الدراسة بأن متوسط العائد الإيجاري لعقارات دبي يبلغ 7%، فيما يبلغ 2.9% في نيويورك، و2.7% في لندن، و2.5% في سنغافورة، و2.4% في هونغ كونغ.