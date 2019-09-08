«مياه وكهرباء الإمارات» تعرض استثماراتها في الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي 2019 شركة مياه وكهرباء الإمارات راعياً رئيسياً للمؤتمر في دورته الـ 24، من 9 إلى 12 سبتمبر .وتستعرض شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها راعياً رئيسياً للمؤتمر إسهاماتها في مجال إنتاج المياه والكهرباء وتجربتها الناجحة واستثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى رؤيتها حول توفير مصادر طاقة مستدامة ودورها الرائد في تطوير قطاع المياه والكهرباء في الإمارات.

ورحّب الدكتور مطر النيادي رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة الرابع والعشرين، بانضمام شركة مياه وكهرباء الإمارات لتكون ضمن الجهات الرئيسية الراعية للمؤتمر العالمي مؤكداً أن شركة مياه وكهرباء الإمارات قطعت خطوات كبيرة في تطوير وتوفير مصادر الطاقة المستدامة لدعم أهداف الإمارات المتمثلة بتنويع مصادر ومشاريع الطاقة.

وقال عثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن استضافة أبوظبي لمؤتمر الطاقة العالمي من شأنه أن يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز دور الشراكات العالمية والتفاعل مع رواد القطاع العالميين والتعرف على المتطلبات التقنية المستقبلية لتلبية احتياجات الطاقة من خلال استخدام الموارد التقليدية والمستدامة على حد سواء لتعود منافعها على الجميع.