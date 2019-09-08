«مواصفات» تستعرض الأنظمة الداعمة لترشيد استهلاك الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن دعمها لفعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من خلال استعراض أبرز اللوائح الفنية والأنظمة الإماراتية والمواصفات التي تخدم ترشيد استهلاك الطاقة في مجال الوقود وقطاع النفط والغاز والمشتقات النفطية والجهود التشريعية الوطنية في هذا الإطار.

وتعرض الهيئة خلال المعرض المصاحب للقمة وعلى مدى 4 مشروعات تحديث بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية وكفاءة الاستهلاك في مجال النفط والغاز (المشتقات النفطية)، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة للمركبات وكفاءة استهلاك المياه.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام الهيئة، أن «مواصفات» تقود الجهود التشريعية الوطنية في مجالات البحث والتطوير واستحداث وتبني المواصفات القياسية العالمية في مجالات حيوية، ومنها ملف الطاقة، بما يؤكد بوضوح انسجام عمل الهيئة مع خطط وتوجهات حكومة دولة الإمارات الداعمة للبحث العلمي والابتكار الذي يستشرف المستقبل التنموي لبلادنا ويرسم ملامح مستقبل أجيالنا القادمة.