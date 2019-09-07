27 برجاً سكنياً وفندقياً في «إعمار بيتشفرونت»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت مصادر لـ«البيان الاقتصادي» عن أن مشروع «إعمار بيتشفرونت»، والذي تطوره «إعمار العقارية» قبالة شواطئ دبي، سيضم 27 برجاً فاخراً متعددة الاستخدامات، وسترسي الشركة من خلاله مفهوماً جديداً لمعايير المنازل الفخمة على الواجهة البحرية.

وأوضحت المصادر أن ملاك المساكن التي تطل جميعها على نخلة جميرا ودبي مارينا وجزيرة بلووترز سيحظون بشواطئ رملية بيضاء تطل على مياه الخليج العربي، وستضم هذه الوجهة المرموقة مجموعة واسعة من الشقق الفاخرة تتألف من 1 أو 2 أو 3 غرف نوم تطل جميعها على مياه الخليج.

وأكدت المصادر أن المشروع يشكل وجهة مميزة لأسلوب حياة متكامل، إذ يتوسطها شاطئ رملي يمتد على طول 750 متراً يتوزع على أطراف المنازل ويضم المرافق المصمّمة على طراز المنتجعات، إضافة إلى الرياضات البحرية المتنوّعة، كما يمتد البوليفارد الرئيسي على طول المجمع.