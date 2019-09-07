دبي مدينة مُحلقة في السماء

المصدر: دبي - سيد صالح

حلت دبي بالمركز التاسع على قائمة الوجهات العالمية المرغوبة التي يتمنى السياح من كافة أنحاء العالم زيارتها للمرة الأولى، وفقاً لنتائج استبيان أجرته شركة «بيغ 7 ترافيل» المتخصصة في خدمات السياحة والسفر.

ووصفت الشركة دبي بأنها «المدينة الإماراتية المحلقة في السماء»، وواحدة من أروع الوجهات على مستوى العالم التي يمكن للمرء أن يزورها في حياته.

وتفوقت دبي على نيويورك التي جاءت في المركز الـ11؛ روما «الـ14»؛ طوكيو «الـ19»؛ لوس أنجليس «الـ22»؛ وموسكو «الـ25».

وكانت المراكز الثمانية الأولى على القائمة من نصيب مدينة «بالي» الإندونيسية؛ «نيوأورليانز» الأمريكية؛ «كيري» الأيرلندية؛ «مراكش» المغربية؛ «سيدني» الأسترالية؛ جزر المالديف؛ باريس؛ وكيب تاون، على التوالي.

وعلى صعيد آخر، صنف متابعو «بيغ 7 ترافيل» أبوظبي في المركز الـ13 عالمياً على قائمة أكثر مدن العالم صداقة للزوار وترحيباً بهم، وفقاً لاستبيان آخر لاختيار «أكثر المدن الصديقة في العالم». أُجرِيَ الاستبيان أيضاً على عينة قوامها حوالي 1.5 مليون شخص، حيث اختاروا أكثر المدن الصديقة في العالم استناداً إلى عدة معايير منها سهولة حياة الزائر في كل مدينة.