الإمارات ضمن أكثر البلدان زيارة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشره موقع «أي اس ام زاين» أن الإمارات تُعد واحداً من أكثر البلدان زيارة في العالم، حيث تعد المعالم السياحية المتميزة، مثل برج خليفة ومسجد الشيخ زايد في أبوظبي، قد ساهمت في الترويج للإمارات كواحدة من أفضل الدول في العالم التي يجب زيارتها.

وذكر التقرير أنه بفضل المنتجعات الشاطئية الإماراتية المشهورة عالمياً وأفقها المزدان بالأبراج الشاهقة، أصبحت دبي مكاناً مفضلاً لقضاء العطلات العائلية وقضاء الإجازات في المدينة، إلى جانب كونها من أفضل الوجهات السياحية أيضاً، علاوة على ذلك توفر وجهات الإمارات المختلفة الثقافات بمختلف تنوعاتها.

وعرض التقرير بعض أفضل الوجهات السياحية التي يجب زيارتها في الإمارات، ومنها متحف اللوفر وجبل جيس ومنطقة الفهيدي، المراكب التقليدية بخور دبي، والأسواق الشعبية.