دائرة الطاقة في أبوظبي تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي الراعي المضيف لمؤتمر الطاقة العالمي بدورته 24 والمزمع تنظيمه في أبوظبي 9 ـ 12 الجاري عن تفاصيل مشاركتها في فعاليات المؤتمر، التي تهدف إلى التعريف بمبادرات الدائرة لتفعيل مبادئ كفاءة الطاقة والفرص الاستثمارية التي يتيحها أمام المستثمرين محلياً وعالمياً.

وإلى جانب مشاركة المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي تحمل عنوان «رؤى جديدة للطاقة: النجاح في خضم التحوّلات المتسارعة»؛ يلقي كلمة في افتتاح الجلسة النقاشية «فرص التغيير في الأحوال العادية وغير العادية للأعمال» خلال اليوم الثاني للمؤتمر.

ويشارك محمد بن جرش الفلاسي وكيل الدائرة في اليوم الثالث بجلسة نقاشية تحت عنوان «تصميم السوق: تمكين التحول بقطاع الطاقة»، كما ستنظم الدائرة جلسة نقاشية لخبراء القطاع محلياً وعالمياً لمناقشة تصورات قطاع الطاقة في أبوظبي على المدى الطويل.

ويمنح جناح الدائرة خلال المؤتمر والذي صمم بطريقة مبتكرة مستندة إلى أعلى معايير التقنية الحديثة؛ للزائر تجربة مثيرة للتعرف على واقع ومستقبل قطاع الطاقة في أبوظبي وفق ست مراحل، تبدأ بتقديم لمحة عن مرحلة إعادة هيكلة القطاع وأهدافها الاستراتيجية وما حققته من نتائج داعمة لمبادئ الكفاءة، ومن ثم التعريف باللوائح التنفيذية والسياسات التي اعتمدتها الدائرة لتنظيم أعمال القطاع، ومن ثم أبرز المشروعات البنية التحتية القائمة والمستقبلية على مستوى القطاع.

كما يشمل جناح الدائرة قسماً خاصاً لاستعراض السيناريوهات التي يتعامل معها نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة «مكعب الطاقة»، وآخر للتعريف باستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 التي تعد ثمرة تعاون مشترك بين مجموعة من المؤسسات المحلية في أبوظبي، فيما يقدم الجناح كذلك نبذة عن واقع الاستثمار في قطاع الطاقة بأبوظبي والفرص المتاحة أمام المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية فيه.

وستحرص الدائرة على إبقاء كافة شركائها والمهتمين بأعمالها ومختلف مكونات المجتمع المحلي على اطلاع بتفاصيل مشاركتها عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام (@AbuDhabiDoE)، يوتيوب ولينكدن (Department of Energy Abu Dhabi)، والالتزام بالتفاعل مع ملاحظاتهم واستفساراتهم، وذلك حرصاً منها على التواصل المشترك ورفع مستويات المعرفة وتوعية المجتمع.