«إم إس دي» تحصد جائزة وجهة العمل المفضلة من «غريت بليس تو وورك»

أعلنت «إم إس دي»، الشركة المتخصصة في صناعة الأدوية، عن فوزها بجائزة «وجهة العمل المفضلة» في أعقاب التحليل المعمّق والمستقل الذي أجرته مؤسسة «غريت بليس تو وورك» - دولة الإمارات. وتعد «غريت بليس تو وورك» هيئة عالمية متخصصة بثقافة العمل وتجارب الموظفين وسلوكيات القيادات التي تؤدي بمجموعها إلى تحقيق نتائج إيجابية رفيعة المستوى في السوق وتعزيز مستويات الابتكار. وتم منح هذه الجائزة بناءً على الآراء المباشرة والموثّقة لموظفي «إم إس دي»، والتي تم توفيرها ضمن إطار استطلاع رأي سري وواسع حول تجارب الموظفين في أماكن العمل.

وبيّنت نتائج التقييم المستقل لعام 2019 الالتزام القوي لشركة «إم إس دي» بغرس ثقافة عمل راسخة في مكان العمل. وعند مقارنتها مع الشركات الأخرى في السوق المحلية، أظهر استطلاع الرأي الخاص بشركة «إم إس دي» مستويات رفيعة من الفخر والتواصل والاهتمام والتعاون مع الموظفين، فضلاً عن ارتفاع مستويات النزاهة والعدالة في الشركة. وأتاحت ممارسات «إم إس دي» المتعلقة بالموارد البشرية ومبادراتها التي تتمحور حول الموظفين قدرة للشركة على توفير مكان عمل يمتاز بالتنوع والشمولية، ويتماشى على النحو الأمثل مع المهام والقيم المؤسسية الرفيعة.

وقال مازن التاروتي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة «إم إس دي» بمنطقة الخليج: يسعدنا أن يقوم موظفونا باختيار «إم إس دي» للفوز بجائزة «وجهة العمل المفضلة»، وهو الأمر الذي يبرهن على التزامنا الراسخ بهم. ويعد موظفونا أهم موارد الشركة، حيث يعملون بجد يومياً على تحقيق رسالتنا المتمثلة بالمساهمة الفاعلة للارتقاء بسوية القطاع الصحي حول العالم. دبي ـ البيان