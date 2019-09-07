«إس آند بي» تمنح «الإمارات للتأمين» نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - البيان

ثبّتت مؤسسة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها لشركة «الإمارات للتأمين» عند «A-»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وأصدرت المؤسسة تقريراً يتضمن تصنيفها الائتماني لشركة «الإمارات للتأمين»، وأفادت في تقريرها بأن منحها نظرة مستقبلية مستقرة للشركة يعكس ما تتمتع به من معدل مرتفع لكفاية رأس المال «AAA»، فضلاً عن الخطط التوسعية التي تسعى الشركة إلى تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي خلال العامين المقبلين.

وأوضحت «إس آند بي»، في تقريرها، أنها من المحتمل أن ترفع تصنيف الشركة على مدار العامين المقبلين إذا واصلت تعزيز قاعدة عملائها على الصعيدين المحلي والدولي، في ظل تفوق أدائها التشغيلي على الشركات المحلية المنافسة لها.