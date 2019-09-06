«نخيل»: «لجنة التخطيط العمراني» تعزز الثقة في سوق دبي العقاري

المصدر: دبي - البيان

أكد عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة نخيل العقارية، أن الجزء المهم من ولاية «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيلها في دبي، تهدف إلى مواءمة سوق العقارات مع الأهداف الاقتصادية في الإمارة،.

مؤكداً أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لتبني هذا التوجيه الجديد. وقال في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ إنه بعد بعض الإجراءات السريعة الأولى التي اتخذتها اللجنة، نتوقع المزيد من الثقة في سوق القطاع الخاص ونتوقع تطورات مبتكرة جديدة، ما يوفر مزايا لم نرها من قبل. وأضاف عقيل كاظم أن الأمر لا يتعلق فقط بموازنة العرض والطلب، ولكن النقطة الرئيسية الأخرى التي ستركز عليها اللجنة على الأرجح هي الحفاظ على مكانة دبي.