«وايرد» يطلق نشاطه الإقليمي عبر دبي

المصدر: دبي ــ البيان

أعلن موقع «وايرد» الأمريكي إطلاق نشاطه في المنطقة عبر مقر في دبي.

وأوضح الموقع الذي تأسس في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية وله فروع في لندن وطوكيو وميلان، أنه اختار دبي للأسباب نفسها التي جعلته يتخذ من سان فرانسيسكو نقطة لانطلاقه في العام 1993، فالمستقبل يصنع الآن في دبي.

وتعد دبي مركز مهماً للأعمال، وهي أيضاً رابع أكبر مدينة تحتضن أعلى ناطحات السحاب في العالم.

ويعتزم الموقع تغطية كامل منطقة الشرق الأوسط من مكتبه الإقليمي في دبي إلى جانب منطقة شمال أفريقيا. وسيركز الموقع في تغطيته على الشركات الناشئة والفرص الاستثمارية إلى جانب التحولات الثقافية في المنطقة والقفزات التي تحققها دول عدة في المنطقة.