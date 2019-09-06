«إينوك» تطلق شاحنات توزيع وقود مزودة بأحدث التقنيات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة «إينوك» أسطولاً جديداً من شاحنات توزيع الوقود المتوافقة مع أحدث المعايير الدولية للبيئة والصحة والسلامة، في خطوة تأتي تأكيداً على التزام المجموعة بأعلى معايير البيئة والصحة والسلامة. ويأتي الأسطول الجديد مزوداً بأحدث التقنيات، وهو معتمد وفقاً لمعيار الاتفاقية الأوروبية فيما يتعلق «بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق».

وصُممت هياكل الخزانات من الألمنيوم بشكل يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للأسطول بنسبة 65%، لترتفع بذلك من 2.3 كم/‏‏‏لتر إلى 3.4 كم/‏‏‏لتر، إضافة إلى أن استخدام الألمنيوم خفيف الوزن يخفف الضغط عن محرك الشاحنة، وبالتالي يقلص تكاليف الصيانة 22%.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: يأتي أسطول شاحناتنا الجديد تأكيداً على التزامنا بالإرشادات الصارمة على صعيد الاستدامة والسلامة. كما يهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على الوقود استعداداً لانطلاق «إكسبو 2020 دبي».

ويسهم الأسطول الجديد في الحد من أخطاء السائقين، فالشاحنات مزودة بنظام ثبات إلكتروني لمنع انقلاب الشاحنة والحفاظ على توازنها. إذ يعمل النظام على مراقبة حركة تمايل الشاحنة، ويقوم بضخ الهواء إلى وسادات الهواء على الجانب المقابل لجهة الميلان وبالتالي تعزيز توازن المركبة. وتأتي الشاحنات مزودة أيضاً بآليات تتبع لمراقبة سلوك السائق مثل العوامل المسببة للإلهاء والنعاس واستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة. وتقوم الكاميرا الأمامية بتسجيل الرحلة بأكملها لتوظيف البيانات في إجراء تحليلات يومية لعادات وسلوكيات السائقين.

تحليل

وتضم الشاحنات جهاز (Alcolock) الذي يقوم بتحليل نَفَس السائق لمعرفة ما إذا كان تحت تأثير الكحول، ويقوم بإقفال الشاحنة آلياً لمنع السائق من دخول المقصورة. وتتميز الشاحنات أيضاً بإطارات أصغر حجماً للحفاظ على مركز جاذبية منخفض، ونظام تعليق هوائي لرفع وخفض الشاحنة، ومقابض علوية مثبتة في الشاحنة تعمل بنظام هوائي ونظام لقفل المكابح ونظام أوتوماتيكي لإيقاف الشاحنة عند الرجوع إلى الخلف منعاً للاصطدام بجسم ما.

وتواظب «إينوك» على دراسة الأسواق المحلية والدولية حرصاً على اعتماد أفضل الممارسات في القطاع. وتدير المجموعة نحو 80 مركبة ثقيلة منها 70 صهريجاً لتوزيع الوقود تلبيةً لعملياتها في قطاعات التجزئة والإنتاج والطيران. وبمعدل وسطي، تقوم «إينوك» بتوصيل نحو 4 مليارات لتر من الوقود سنوياً عبر أسطول يغطي سنوياً حوالي 8 ملايين كيلومتر.