«وورلي» و«أڤيڤا» تطلقان منصة سحابية لإدارة قطاع الهندسة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس شركة أڤيڤا، المتخصصة في مجال البرمجيات الهندسية والصناعية عن شراكة بين خبرات وورلي في قطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات وخبرة أڤيڤا في البرمجيات الصناعية، وذلك لتقديم أول الحلول السحابية لإدارة الموارد المؤسسية والمصممة خصيصاً بشكل يتناسب مع متطلبات قطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات.

وقال أندرو وود، الرئيس التنفيذي لدى وورلي: نرى أن حلول أڤيڤا لإدارة الموارد المؤسسية تمثل خطوة إلى الأمام لتحقيق مزيد من الإنتاجية والكفاءة والفعالية التي ستدعم تقدّم هذا القطاع. وقال قال كريغ هايمان، الرئيس التنفيذي لدى أڤيڤا: وضعنا معايير صارمة للتسليم، وعملنا على تنفيذ المشروع على مراحل لضمان التوافق التام بين الفرق.