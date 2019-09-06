مبادرات وورش ضمن حملة كارفور لـ«العودة إلى المدرسة»

المصدر: دبي - البيان

تواصل كارفور، التي تديرها ماجد الفطيم في الإمارات، فعاليات حملة «العودة إلى المدرسة» بناءً على دراسات السلوك التسويقية التي كشفت أن وسائل التعلم الذكي والغذاء الصحي يتربعان على توجهات العملاء لهذا العام. وتبعاً لتلك التوجهات، أطلقت كارفور بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأخصائية التغذية لمى النائلي، مبادرة «حقيبة الطعام المدرسية الصحية» وورش عمل توعوية في المتاجر بهدف مكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين. كما تقدم كارفور تخفيضات للتلاميذ تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات المدرسية، لتوفير مستلزمات النجاح في الصفوف المدرسية العصرية.

وكانت كارفور قد أطلقت مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورش عمل توعوية موجهة للأهالي في بعض متاجر كارفور يديرها أخصائيو تغذية مقيمون في الإمارات، حيث يشرحون للأهل كيفية تحضير وجبات غذاء صحية لأولادهم. وتدعم المبادرة أهداف البرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتقام ورش العمل التوعوية المجانية في كل من سيتي سنتر عجمان، ومنار مول في رأس الخيمة، وسيتي سنتر الفجيرة، ومقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة: « نحرص أيضاً على ضمان بنية قوية لمجتمعنا ورفاهيته. ومع دعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأخصائيين في عالم التغذية، نحن على أتم الثقة بقدرتنا على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعنا ودفع أفراده نحو تبني أساليب حياة صحية وضمان مستقبل أفضل، والحفاظ على عهدنا بتقديم أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم».