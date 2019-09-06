الإمارات تؤكد دعم جهود تطوير العمل العربي المشترك

المصدر: القاهرة - البيان

ترأس المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الـ104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي يُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته الحالية والتي تمس المتطلبات الحيوية على أجندة التكامل العربي، إذ يركز جدول الأعمال على تعزيز قدرات الدول الأعضاء في ملفات تنموية رئيسية تشمل المرأة والطفل، فضلاً عن الجهود المبذولة لتنشيط ملف منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي.

وتابع أن الإمارات تدعم كل الجهود المعنية بتنمية وتطوير العمل العربي المشترك خصوصاً على صعيد الملفين الاقتصادي والاجتماعي، ويأتي استضافة إمارة الشارقة للمقر الدائم للبرلمان العربي للطفل، ليعزز من الرسالة التنموية للإمارات وجهودها في تبني عدد من الملفات التي تشكل رهاناً أساسياً لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من المنجزات والمكتسبات التي تعزز من جهود العمل العربي المشترك.

وشهدت مناقشات الاجتماع الوزاري تثمين جهود الإمارات في الاهتمام بالطفولة والإشادة بالمسيرة الرائدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الطفل العربي وبناء أجيال عربية واعية وقادرة على قيادة مجتمعات المستقبل. وتم الترحيب بافتتاح المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل في الشارقة.

وكانت هناك مداخلات لمتحدثين رفيعي المستوى من بينهم مداخلة للدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الفضاء بشأن مبادرة إطلاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي ومبادرة إطلاق مشروع القمر الصناعي العربي 813، كما استعرض خلالها برنامج الإمارات الوطني للفضاء من الرؤية إلى الواقع مع التركيز على وكالة الإمارات للفضاء وهي أول وكالة فضاء بالمنطقة ومهامها الرئيسية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة والبحوث العلمية ذات الصلة وتأسيس شراكات دولية، والقوانين المنظمة فضلاً عن مهمة المريخ.

وأشاد الاجتماع بمستوى التقدم الذي وصلت إليه الإمارات في مجال الفضاء وتم توجيه الشكر للدولة على جهودها في دعم وتعزيز الشراكة بين الدول العربية في مجال الفضاء وسعيها لتأسيس وكالة عربية للفضاء.

كما تمت الإشادة بالخطوات الإيجابية التي تم إنجازها في سبيل تنفيذ مبادرة تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي وحث الدول العربية على التعاون مع وكالة الإمارات للفضاء لإنجاز هذه المجموعة واعتماد نظامها الأساسي.