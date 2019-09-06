جولة تعريفية بدبي لشركات السياحة والسفر اليابانية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» جولة تعريفية لوفد ياباني ضم ممثلين عن أبرز شركات السياحة والسفر ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية المعنية بقطاع الضيافة في اليابان، وذلك في إطار التزام «دبي للسياحة» بالترويج للإمارة، وإطلاع شركائها على أحدث المعالم والمقوّمات السياحية، وكذلك التطوّرات التي يشهدها قطاع السياحة باستمرار.

وتعرّف الوفد على الثقافة الإماراتية والتراث الأصيل وكرم الضيافة العربية عبر جولات سياحية تم تنظيمها بإشراف مرشدين سياحيين مؤهلين، شملت عدداً من المواقع الثقافية المهمة في دبي مثل السركال أفنيو، بالإضافة إلى تجربة جلسات الاسترخاء والعلاجات في أحد الحمّامات الشرقية، إلى جانب زيارة عدد من المواقع السياحية الأكثر جذباً للزوّار، من بينها «برواز دبي» و«برج خليفة».

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تواصل دبي تحقيق معدّلات نمو في أعداد الزوّار اليابانيين، حيث رحّبنا في العام الماضي بــ 104,8 آلاف زائر من اليابان، بزيادة قدرها 15,3% عن الفترة ذاتها من 2017، واستمر هذا الزخم هذا العام مع استقبال المدينة في النصف الأول 2019 لأكثر من 58 ألف زائر ياباني، بزيادة 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.