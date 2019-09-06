10 شركات تتأهل إلى «فيوتشريزم 2019»

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» عن الشركات العشر المتأهلة لمسابقة برنامج فيوتشريزم 2019، الذي يقام بالتعاون مع أكسنتشر، الشركة المتخصّصة في تقديم الخدمات الاستشارية المهنية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي من أجل توفير تجارب سياحية فريدة من نوعها، وكذلك ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للشركات الناشئة.

وتمنح نسخة العام 2019 من البرنامج روّاد الأعمال فرصة عرض ما لديهم من حلول تقنية مبتكرة تساعد على تنفيذ العديد من الأفكار الخاصة ببرنامج «فيوتشريزم»، والرامية إلى توفير التجارب المخصّصة، وتسهيل التجارب، وتعزيز الكفاءة الرقمية للعمليات، وتسويق الخيار الأول للوجهة، والسفر الواعي، بالإضافة إلى التجربة المدمجة.

وشهدت الدورة الثالثة من البرنامج إقبالاً لافتاً، حيث تقدّمت 155 شركة ناشئة من حول العالم بطلب مشاركة قبل انتهاء المهلة في 5 أغسطس الماضي.

واختارت لجنة تحكيم متخصصة ضمّت ممثّلين عن شركاء البرنامج الشركات العشر الأكثر ابتكاراً للمشاركة في الجولة النهائية. والشركات هي: ستايهوبر، آدز-فلايت، ستايولوجي، فيوتشر نيتوورك، أيردياني مابس، أيرلانز تيكنولوجي، أومنيفلو إس.أيه، تشاتديسك، سيريبري أيه آي، وإكسندر كاردنيان.

6 أسابيع

وتخضع الشركات العشر المتأهلة حالياً لبرنامج مكثّف مدته 6 أسابيع يتضمّن دروساً وجلسات تدريبية وإرشادية، بالإضافة إلى فرصة التواصل مع شركاء أساسيين في القطاع. وسوف تتمكّن الشركات الناشئة التي تمّ اختيارها خلال هذه المرحلة من الحصول على إرشادات من «دبي للسياحة» وشركائها حول كيفية تقديم مشروع رائد وكذلك الطرق التي يمكن من خلالها استخدام حلولها المبتكرة في قطاع السفر والسياحة في دبي.

وستقوم الشركات المتنافسة بعرض ما لديها من أفكار ومفاهيم مبتكرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في جناح «دبي للسياحة» ضمن «جيتكس فيوتشر ستارز»، أكبر فعالية للشركات الناشئة ضمن «أسبوع جيتكس للتقنية» الذي يقام في أكتوبر.

وستحصل الشركة الفائزة بالمركز الأول ووصيفتها على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، مع مزايا أخرى تتضمن إصدار تراخيص وتأشيرات عمل بدبي، ومساحات مكتبية، وفرص تمويل استثماري.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دبي للسياحة: الإقبال الكبير على المشاركة ببرنامج «فيوتشريزم» دليل واضح على جاذبية دبي كمركز عالمي وإقليمي للتكنولوجيا وكذلك على جهودنا المتواصلة من أجل توجيه قطاع السياحة نحو العالم الرقمي تماشياً مع مبادرة دبي (10x) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

دعم كبير

يحظى «فيوتشريزم 2019»، بالإضافة إلى أكسنتشر، بدعم مجموعة من الشركاء والمستثمرين من قطاعات مختلفة تشمل السفر والضيافة والطيران والنقل والقطاع المالي وكذلك القانوني، ومن بينهم مجموعة «سيرا»، وأتلانتس النخلة، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة طيران الإمارات، وفنادق أكور.

هذا بالإضافة إلى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشركة شروق للاستثمارات، وومضة، وشركة «ميدل إيست فينتشر بارتنرز»، ومايكروسوفت، وألتريكس، وأمازون، ودنتونز، وكريم.