«سيمنس» تفتتح مركزاً للمعاملات المصرفية لشركاتها

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت سيمنس إطلاق مركز إقليمي للمعاملات المصرفية يقوم بتوفير الخدمات المتكاملة للشركات التابعة لسيمنس في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل المركز الجديد تحت اسم شركة سيمنس كابيتال الشرق الأوسط المحدودة من موقعها في سوق أبوظبي العالمي.

وسيعمل المركز الجديد على مساعدة سيمنس في مواءمة خدماتها المصرفية مع التقويمات الإقليمية لأيام الدوام والمناطق الزمنية المختلفة. وقال ديتمار سيرسدورفر - الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط أثناء حفل الافتتاح: إن «المركز الجديد يعكس مدى التزام سيمنس تجاه المنطقة وعملائها عن طريق توفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسرعة لشركاتنا التابعة في الشرق الأوسط.

وتُعد سيمنس كابيتال الشرق الأوسط المحدودة خامس مركز إقليمي للمعاملات المصرفية تديره سيمنس على مستوى العالم، حيث ينضم المركز الجديد لنظرائه في كل من هونج كونج وبكين ومومباي ونيو جيرسي. ويخدم المركز شركات سيمنس التابعة في كل من ليبيا ومصر ودول الخليج والعراق وأفغانستان وباكستان واليمن.

وقال أورليش شيسل - العضو المنتدب لشركة سيمنس كابيتال الشرق الأوسط: تمثل منطقة الشرق الأوسط أهمية استراتيجية خاصة لشركة سيمنس، ولهذا نواصل ضخ استثمارات جديدة وتعزيز قدراتنا في المنطقة من أجل خدمة عملائنا بأفضل صورة ممكنة. وافتتاح مركز الخدمات للمعاملات المصرفية الإقليمية في الإمارات سيعمل على دعم مواردنا الداخلية، بما يتيح لنا تلبية الاحتياجات لعملائنا بكل سرعة وكفاءة.

وقال ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «نرحب بانضمام سيمنس إلى عائلة سوق أبوظبي العالمي. إنه ليسعدنا اختيار سيمنس للسوق لتأسيس خامس مركز إقليمي لها للمعاملات المصرفية، حيث تؤكد هذه الخطوة على آفاق وفرص النمو التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة كافة للشركات على المدى الطويل.

وكونها أصبحت جزءاً من مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، فإن سيمنس ستتمكن من تعزيز سير أعمالها بفضل بيئة الأعمال المتكاملة التي يقدمها السوق، والتي تشمل خدمات أعمال متطورة وإطاراً تنظيمياً متيناً، إلى جانب خدمات فض النزاعات. ونتطلع بدورنا لتقديم كافة الدعم اللازم لــسيمنس محلياً وعالمياً. ويأتي افتتاح المركز الجديد بعد افتتاح المقر الرئيسي لشركة سيمنس الشرق الأوسط في مدينة مصدر في أبوظبي في عام 2014».