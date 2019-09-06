استثمار متوقّع من «مبادلة» في صندوق «رؤية 2» خلال الربع الأخير

المصدر: أبوظبي - رويترز

أبلغ مصدران مطلعان رويترز أن من المتوقع أن تستثمر شركة مبادلة للاستثمار في صندوق رؤية 2 لمجموعة سوفت بنك اليابانية الذي سيركز على مشروعات التكنولوجيا خلال الربع الأخير من 2019.

وفي 2017 ساهمت الإمارات والسعودية بنحو الثلثين في صندوق رؤية سوفت بنك 1 البالغة قيمته 100 مليار دولار والذي يركز على التكنولوجيا والابتكار، من خلال صناديقهما السيادية. وتعهدت مبادلة بنحو 15 مليار دولار، بينما تعهد صندوق الاستثمار العامة السعودي بحوالي 45 مليار دولار.

وأعلنت مجموعة الاتصالات والاستثمار اليابانية سوفت بنك عن الصندوق رؤية 2 في يوليو وقد استقطب بالفعل تعهدات بنحو 108 مليارات دولار.