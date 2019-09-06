«لاندمارك» تفتتح الفرع 16 لمتاجر «فيفا» في الإمارات بمرسى دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مجموعة لاندمارك متجرها الأحدث ضمن سلسلة متاجر «فيفا» الأولى من نوعها في الإمارات لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن برج مجموعة لاندمارك في منطقة مرسى دبي. وبذلك يكون هذا المتجر هو الـ16 لعلامة «فيفا» منذ إطلاقها قبل 18 شهراً فقط في فبراير 2018.

ويقدم المتجر الجديد خدماته لمجتمعات منطقة مرسى دبي، وأبراج بحيرات جميرا، ومساكن شاطئ جميرا، وسكان المناطق المجاورة، إذ توفر لهم «فيفا» مواد البقالة والمنتجات المنزلية المستوردة بأسعار أرخص بنسبة 25 ـــ 40% من متاجر السوبر ماركت الأخرى في الإمارات.

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «لاندمارك»: «بافتتاح المتجر 16 لعلامة «فيفا» خلال 18 شهراً فقط على إطلاقها سيتبعه افتتاح 5 متاجر إضافية بحلول نهاية هذا العام. وقد عمل فريقنا جاهداً لإنجاز هذا النمو وتوسيع رقعة انتشار «فيفا» عبر الإمارات. ومن خلال التوسع استراتيجياً في مناطق سكنية رئيسية، تواصل «فيفا» تحقيق وفورات كبيرة للعائلات والمجتمعات عبر توفير منتجات عالية الجودة بأرخص الأسعار».

ويمتد متجر «فيفا» الجديد في مرسى دبي على مساحة 6 آلاف قدم مربعة، ويوفر منتجات أكثر من 1,200 علامة تجارية للمواد الغذائية الطازجة وغير الغذائية. وسيكون أول متجر من «فيفا» يقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة العضوية بأسعار معقولة بما في ذلك الفواكه والخضراوات، ومخبوزات العجين المخمر 100%، والسلطات الجاهزة للأكل، وكعك الكريمة، وغيرها الكثير. ويتم استيراد هذه المنتجات من 24 دولة، وتشكل المنتجات الأوروبية 80% منها.

وقال جورج فيشر، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر «فيفا»: وصلت منتجاتنا لأكثر من 4 ملايين عميل خلال العام الأول فقط على انطلاق أعمالنا، كما تجاوزت مبيعاتنا 23 مليون منتج حتى الآن.