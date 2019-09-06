«كلاركس» تطلق حملة لمساعدة مؤسسة «سولز فور سولز»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت كلاركس، في فترة العودة إلى المدارس، حملة لجمع الأحذية الجديدة أو المستعملة استعمالاً طفيفاً لصالح مؤسسة سولز فور سولز، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على توفير فرص عمل مستدامة وتقديم جهود الإغاثة عبر توزيع الأحذية والملابس حول العالم.

وتحث كلاركس المقيمين في الإمارات من الآن وحتى 15 سبتمبر، على إحضار أحذية جديدة أو مستعملة استعمالاً خفيفا إلى متجر كلاركس لأحذية الأطفال بدبي مول ووضعها في الصندوق المخصص لجمع الأحذية داخل المتجر.

وستُوزَّع الأحذية المُتبرع بها على برامج المشاريع متناهية الصغر الخاصة بمؤسسة «سولز فور سولز» التي تهدف إلى توفير فرص عمل في هاييتي وهندوراس وفي بلدان نامية أخرى. ويُمكِّن برنامج المشاريع متناهية الصغر الأفراد من تأسيس مشاريع تجارية صغيرة من خلال تزويدهم بمنتجات عالية الجودة ومنخفضة التكلفة.