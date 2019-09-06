«ديزرت غولف» تنجز أعمال تجديد ملعب «أرابيان رانشز»

المصدر: دبي - البيان

أكملت ديزرت غولف، إحدى أفرع «ديزرت جروب»، بنجاح عملية تجديد المساحات الخضراء ذات 18 حفرة، الواقعة في ملعب أرابيان رانشز للغولف - قبل أسبوعين من الموعد المحدد.

وتضمنت عملية التجديد مسحاً شاملاً للمساحات الثماني عشرة، تلتها أعمال الحفر والتشكيل الدقيق للطبقة الفرعية لها من أجل الوصول إلى المستويات النهائية. بعد ذلك تمت إضافة عمق متناسق للخليط وشكله ليلائم حدود التصميم الأصلية.

وأخيراً، تمت زراعة الخضر مع غصن بلاتينوم معتمد، وهو عشب مستدام بيئياً ويتحمل الملح، وتم تبريده وشحنه عن طريق الجو من الولايات المتحدة. وقال روري هاتشيسون، المدير العام لمجموعة «ديزرت»: أصبح الملعب الآن كاملاً مع مجموعة العشب التي تمت الموافقة عليها من جمعية الولايات المتحدة للغولف. من المتوقع أن يتم إعادة فتح الملعب في أكتوبر.