غرفة دبي تبحث تفعيل المسؤولية المجتمعية في المشاريع الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال مؤخراً ورشة عمل حول كيفية تطوير وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسلطت الورشة الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات واستراتيجياتها المتنوعة، وأفضل الممارسات المسؤولة المعتمدة عالمياً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في تحسين الأداء المؤسسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالبرامج المسؤولة المتنوعة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لهذه الشركات.

واستعرض خلال الورشة الدكتور كامل ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال، أبرز الاستراتيجيات اللازمة لمؤسسات القطاع الخاص للارتقاء بأدائها والاستفادة من أفضل الممارسات المسؤولة لتحقيق النجاح والتميز ببيئة العمل.