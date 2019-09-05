«أراضي دبي»: نظام «ملاك» شهد إقبالاً عالياً من الفئات المستهدفة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن النظام الإلكتروني الجديد «ملاك» الذي تم تطويره داخلياً، سجل مستويات غير متوقعة من النجاح، بعد أن شهد إقبالاً عالياً من الفئات المستهدفة.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري: أثبت هذا النظام الذي يعد الأول من نوعه عالمياً جدواه في حوكمة القطاع العقاري.

حيث تمكن من استقطاب المتعاملين من ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة الذين استفادوا من الابتكارات الجديدة المتضمنة فيه، فضلاً عمّا يضمنه لهم من مزايا مهمة، وفي مقدمتها تحقيق العدالة والشفافية، كما يساعدهم في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع، لتسيير عقارتهم بسهولة ويسر وبالسرعة المطلوبة.

ويعرب المتعاملون عن سعادتهم لاستخدام النظام الجديد حيث يوفر منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في مشاريع الملكية المشتركة. وتم من خلال النظام فتح 468 حساباً مصرفياً لرسوم الخدمات لمشاريع مدرجة في النظام عن طريق «ريرا»، تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا يكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذا الحسابات.

وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل واعتماد 88 شركة إدارة من قبل «ريرا» بعد تحقيقها المتطلبات التي تحددها المؤسسة. ونجح القائمون على النظام في تسجيل 1212 مشروعاً عقارياً مدرجاً تحت إدارة الشركات العقارية، وتسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحلات تجارية. واستقطب النظام 7 مصارف وبنوك تعمل كأمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، كما تم تسجيل 8 مدققين ماليين بعد اعتمادهم من «ريرا» لتدقيق طلبات رسوم الخدمات المقدمة إليها لطلب الاعتماد.