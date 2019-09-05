الإمارات الأولى إقليمياً في تقرير تنافسية السفر والسياحة 2019

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمرتبة الأولى في تقرير تنافسية السفر والسياحية 2019 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، وضم 144 دولة، محتلة المركز 33 عالمياً متقدمة على الهند ومالطة وروسيا وبولندا وإستوينا.

واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في بنية النقل الجوي التحتية، بفضل جودة البنية التحتية للنقل الجوي (المرتبة السابعة)، والقدرة العالية لخطوط الطيران (المرتبة الخامسة) ووجود العديد من شركات الطيران (20).

وفي البنية التحتية لخدمات السياح حلت الإمارات في المرتبة 22 عالمياً بفضل كثافة الفنادق الجيدة والمدركات العالية لجودة البنية التحتية للسياحة.

جاهزية

وفي جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات احتلت الإمارات المرتبة الرابعة على مستوى العالم بفضل الكثافة العالية لاشتراكات الهاتف المحمول (2) واشتراكات الإنترنت المحمول (1) وتغطية الشبكات (1).

وقال التقرير: لا تزال الإمارات صاحبة أعلى رصيد نقاط اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل المرتبة 33 عالمياً. وتتمتع الدولة بأفضل بيئة تمكينية شاملة في المنطقة (17)، حيث حصلت على أعلى رصيد نقاط في هذا المؤشر الفرعي لأي بلد خارج أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.

بيئة جيدة للأعمال

وتتمتع دولة الإمارات ببيئة أعمال جيدة جداً (المرتبة التاسعة) وسوق موارد بشرية وعمل ممتازة (السادسة والعشرون) وظروف السلامة والأمن (السابعة)، وهي تكتسب زخماً في جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (حيث تقدمت من المرتبة الخامسة عشرة إلى الرابعة)، وبالتالي فإنها تمتلك ظروفاً مواتية للاستثمار والنمو في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومع ذلك، فإن أكبر ميزة تتمتع بها الإمارات على المنافسة الإقليمية المتوسطة هي بنيتها التحتية، التي تحتل المرتبة 13 عالمياً. وسمح الموقع المركزي للدولة بين أوروبا وآسيا، وبيئة العمل القوية والاستثمارات الحكومية بالتحول إلى مركز عالمي رئيسي للطيران، حيث حصلت على المرتبة الرابعة من حيث درجة ركائز البنية التحتية للنقل الجوي في التصنيف العالمي.

تفتخر دولة الإمارات بطرق عالية الجودة (9)، والموانئ (9)، وبنية تحتية محسنة للخدمات السياحية (متقدمة من المرتبة 27 إلى 22). وباعتبارها محوراً إقليمياً للأعمال والنقل، تجتذب الإمارات العربية المتحدة المسافرين من رجال الأعمال، وتشجع اجتماعات المؤسسات الدولية (41).

وفي مؤشر المناخ التمكيني، حلت الإمارات في المرتبة 17 برصيد 5.8 نقاط في تصنيف الاقتصاد، متقدمة على كندا وبلجيكا وفرنسا، والمرتبة 9 في المناخ الاقتصادي.

وتصدر التقرير كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة. ومن الدول العربية حلت عمان في المركز 58، والبحرين 64، ومصر 55، والسعودية 69، والأردن 84، وتونس 85، والكويت 96، ولبنان 100، والجزائر 116.