«بيمة» تطلق منتج تأمين سيارات مبتكراً في المنطقة

المصدر: دبي - عمرو عادل

أطلقت شركة «بيمة»، منتج تأمين السيارات الأول من نوعه في المنطقة، والذي يمكن العملاء من الدفع عن كل كيلومتر تم قطعه، وبذلك تقدم حلاً مبتكراً في سوق التأمين بالدولة، ويسترد أيضاً عملاء الشركة على مدار العام مبلغاً نقدياً يحسب على أساس المسافة التي يقطعونها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس عقدته الشركة التي تعتبر مشروعاً مشتركاً بين شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» و«بي سي جي ديجيتال فنتشرز» بالشراكة مع «أكسا للتأمين».

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» بأن تقديم تلك الخدمة المبتكرة يشكل تغييراً جذرياً في سوق التأمين وتلقى رواجاً واسعاً، وتأتي تماشياً مع أجندة الابتكار في الإمارات.

وتتولى «أكسا» تقديم الخدمة المبتكرة من «بيمة»، والتي توفر أعلى مستويات حماية السيارات في الشرق الأوسط، وتعتمد «بيمة» على جودة التجربة والأمان والخدمة، لتوفر للعملاء تأميناً شاملاً ومتكاملاً، حيث تقدم بوليصات التأمين تعويضاً عن أضرار الحوادث خلال 24 ساعة، وإصلاحات مضمونة، فضلاً عن تقديم الخدمات على مدار الساعة.

سعادة العملاء

وقال هشام علي مصطفى، المدير التنفيذي للخدمات المشتركة، إدارة الموارد البشرية للمجموعة وتطوير الأعمال لدى إينوك، إنه في حال قطع السائق أقل من 20 ألف كيلومتر مع نهاية العام، سيسترد مبلغاً يصل إلى 25% من تأمين السيارة، ولن يضطر العملاء لدفع مبلغ إضافي على السعر الأصلي أياً كانت المسافة المقطوعة.

مضيفاً أن الدراسات أظهرت أن متوسط المسافة التي يقطعها أصحاب السيارات في الدولة سنوياً تصل إلى 19 ألف كيلومتر، فيما يقطع 50% من أصحاب السيارات أقل من هذه المسافة.

ولفت إلى أن الإمارات تعتبر من أكثر بلدان العالم التي يمتلكها فيها السكان أكثر من سيارة، فيما يتصدر المواطنون جنسيات الدولة من حيث امتلاك أكثر من سيارة. وأضاف أن الخدمة متاحة عبر التسجيل الإلكتروني على موقع الشركة، ومن بين المزايا المتاحة للشركة، يستطيع العميل قياس العداد مجاناً كل 3 أشهر من خلال 120 محطة تابعة لإينوك في دبي والإمارات الشمالية، أما في حال وجود العميل في أبوظبي والعين يتم إرسال مندوب لقراءة العداد.

وقال إن إطلاق «بيمة» إلى جانب مشروع «إينوك لينك» لتوصيل الوقود لمالكي السيارات ومجمعات الفلل السكنية والمباني التجارية في مختلف أرجاء الدولة، يأتي تحت مظلة برنامج مسرّع الأعمال «نكست» الذي أطلقته المجموعة مؤخراً بهدف الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة عبر التركيز على الابتكار وعقد الشراكات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن المجموعة تنظر في العديد من الأفكار الأخرى المبتكرة في هذا الإطار.

فكرة مبتكرة

ولن تراقب «بيمة» تحركات العملاء، إذ تتم قراءة عداد المسافات في السيارة سنوياً لتحديد الكيلومترات المقطوعة. ولإدراج قراءة العداد، يمكن للعملاء رفع شهادة «تسجيل» بسهولة، أو تلقي زيارة من أحد الموظفين لتسجيل قراءة العداد، ليتم بعد ذلك حساب المبلغ المستحق وفقاً للكيلومترات المقطوعة.

وتم تأسيس الشركة في يونيو 2019، بعد أن وضعت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» و«بي سي جي ديجيتال فنتشرز» فكرة مبتكرة لتحقيق تغيير جذري في مجال الأعمال الرقمية.