«الوطني للأرصاد» يستعرض إنجازاته بمؤتمر الطاقة العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك المركز الوطني للأرصاد في المعرض المصاحب للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر، وينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار».

وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: المشاركة فرصة مهمة نُسلّط من خلالها الضوء على الدور المحوري والمساهمات المهمة التي تقدمها التنبؤات الجوية والمعلومات المناخية للجهات العاملة في هذا القطاع، والتي تشكل عُنصراً أساسياً يحدد آلية سير العمل في مواقع النفط والغاز البرية والبحرية والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان استدامة عمليات تلك المواقع بكل كفاءة مع ضمان أمن وسلامة الكوادر والأصول.

وأشار إلى أن المركز يستفيد من شبكة محطات رصد جوي واسعة تضم 113 محطة لرصد أحوال الطقس بشكل متواصل موزعة على الجزر والسواحل والمناطق الداخلية والجبلية من الدولة بالإضافة إلى المطارات، بحيث توفر معلومات وبيانات مناخية دقيقة يتم مشاركتها عبر وسائل مختلفة منها منصات التواصل الاجتماعي وموقع المركز الرسمي وتطبيق الهواتف المحمولة ومن خلال وسائل التواصل التقليدية.