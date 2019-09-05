الإمارات تشارك في اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي

المصدر: القاهرة - وام

شاركت الإمارات في أعمال اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 104 الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لاستكمال التحضيرات لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري المقرر اليوم برئاسة رأفت ريان مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.

ترأس وفد الدولة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وضم أحمد بن سليمان من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد. وناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31، التي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.