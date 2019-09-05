1000 مشارك في قمة التصنيع والتجارة المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، تقام بدبي فعاليات قمة التصنيع والتجارة المستقبلية السنوية 2019 في دورتها الرابعة، والتي تستضيفها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالتعاون مع شركة إكسبو تريد ميدل إيست، على مدى يومي 10 و11 سبتمبر بفندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي.

وتؤكد المؤسسة من خلال القمة استمراريتها في دعم القطاع الصناعي وتنمية صادرات الشركات المحلية، لما له من دور في دفع عجلة النمو بإمارة دبي والدولة على وجه العموم.

ويستضيف الحدث أكثر من 1000 مشارك من كبار المتخصصين من العمليات وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية. وبلغت مساهمة قطاع الصناعة 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. وكان هناك نمو بنسبة 30% في صادرات دبي المباشرة للربع الأول 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة 7% في إعادة الصادرات.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 من الروّاد العالميين والإقليميين في قطاع الصناعات كمتحدّثين ومشاركين بحلقات نقاشية تخاطب القضايا الأكثر أهمية والتي تواجهها الصناعة، ومنهم الدكتورة ماجدة العزازي، المدير التنفيذي لمصنع ساند ستورم للسيارات، والتي تم الاعتراف بها كأول شركة لتصنيع سيارات الدفع الرباعي في الإمارات، ومروان الجناحي، المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم، ومنصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الخدمات والحلول التوربينية» - شركة مبادلة للتنمية، وبرنهارد رندراث، نائب الرئيس للتصميم والهندسة والابتكار، الاتحاد للطيران الهندسية.

والدكتور أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للصناعات العسكرية السعودية. ويتضمّن برنامج القمة 16 عرضاً توضيحياً و6 حلقات نقاشية ترتكز حول التصنيع والإنتاج المتقدّم، وحل شيفرة فوائد إنترنت الأشياء، والتميّز التشغيلي والاستراتيجيات المرنة، ومستقبل القوى العاملة الصناعية، والتجارة الإلكترونية التي تحوّل مستقبل الخدمات اللوجستية.