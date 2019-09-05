«اللولو» تفتتح ثالث فروعها في عجمان والـ 177 عالمياً

المصدر: عجمان - البيان

افتتح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، المتجر الجديد لمجموعة اللولو في نزير بلازا بالمنطقة الصناعية الثالثة بإمارة عجمان.

والهايبرماركت الجديد هو الفرع الثالث لمجموعة اللولو في إمارة عجمان والفرع الـ 177 لها على مستوى العالم، وقد تم تصميمه وفقاً لأفضل مفاهيم التصميم، وتساهم التصميمات الداخلية وممرات التجزئة الواسعة المخططة جيدًا ومواقف السيارات المنتشرة في تقديم تجربة تسوق عالمية مريحة.

وكان في استقبال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي لدى وصوله يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، وعدد من كبار المسؤولين، حيث قام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بقص الشريط إيذاناً بالافتتاح الرسمي لمتجر اللولو الجديد.

بعد الافتتاح، اصطحب يوسف علي، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي في جولة داخل الهايبرماركت الجديد واطلع على أجنحة وأقسام الهايبر ماركت الجديد التي تحتوي على مختلف السلع المقدمة للجمهور.

وأكد يوسف علي أهمية تلبية الاحتياجات المتنامية لمختلف العملاء معرباً عن تفاؤله بشأن تحسن الاقتصاد والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في أسواق دولة الإمارات تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة.

وأضاف: «مع افتتاح مركز التسوق الجديد هذا، سيكون لدى المقيمين في هذه المنطقة خيارات ضخمة من المنتجات عالية الجودة بأسعار جذابة وتنافسية، كما سيعزز مركز التسوق الجديد هذا من وجودنا ويساعدنا على تقديم قيمة أكبر للمتسوقين في عجمان».