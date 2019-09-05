افتتاح توسّعات «جاليريا مول» بتكلفة 4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

افتتحت "مبادلة للاستثمار" وجلف ريليتد، أمس توسعات مركز تسوق «الجاليريا مول» في جزيرة الماريا ليتصدر المركز الجاليريا مول قائمة أكبر مركز تسوق في أبوظبي.

وأكد الدكتورالدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال والشريك المؤسس لش ركة جلف ريليتد المسؤولة عن المركز، أن التكلفة الإجمالية لتوسعات الجاليريا مول تزيد على 4 مليارات درهم، مشيراً إلى أن التوسعات تضم نحو 250 متجراً وترفع عدد متاجر المول إلى 400 محل تم تأجير مساحات 80% منها.

وأشار في تصريحات للصحفيين عقب حفل افتتاح التوسعات الذي حضره قيادات بارزة من شركة مبادلة للاستثمار أبرزهم وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمارات البديلة والبنية التحتية، إلى أن مركز الجاليريا مول في حلته الجديدة يستهدف 20 مليون متسوق سنوياً.

مشيراً إلى أن مساحة المول تصل حاليا إلى 1.8 مليون قدم مربع ليشكل المول أضخم مولات أبوظبي. وأوضح أن العمل استمر في توسعات المول نحو 3 سنوات مؤكداً أن مشروع التوسعات حظي بدعم كبير من مبادلة للاستثمار التي تتولى تطوير جزيرة الماريا وكذلك دعم كبير من بنك أبوظبي التجاري.