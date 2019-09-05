«دبي لتنمية الاستثمار» تنظم بعثة ترويجية إلى هيوستن ودينفر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن استكمال الاستعدادات كافة لتنظيم البعثة الترويجية إلى هيوستن في ولاية تكساس ودينفر في ولاية كولورادو، بين 7 و14 الجاري ضمن برنامج بعثات الترويج الدولية لحكومة دبي.

وسيتخلل جدول أعمال البعثة سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين جهات من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 3 جلسات حوارية لتبادل وإثراء المعرفة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي مع إبراز مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وستركّز البعثة على التعريف بمزايا دبي الاستراتيجية وتعريف المستثمرين الأمريكيين المحتملين على فرص النمو في الإمارة لتمكينهم من تحقيق عائدات عالية عند الاستثمار والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية والتوسع في الأسواق الإقليمية من دبي.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «تؤكد البعثة الترويجية إلى الولايات المتحدة تنافسية ومكانة إمارة دبي باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار ومركزاً رائداً للأعمال بالنسبة للشركات الأمريكية. وتمثل البعثة دفعة قوية لجهودنا الرامية إلى تحقيق الاستفادة المثلى من فرصة تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الإمارات والولايات المتحدة».

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «يشرفنا الانضمام إلى البعثة الترويجية الثانية إلى الولايات المتحدة، ونتطلع قدماً إلى مناقشة فرص الاستثمار مع الشركاء المحتملين في المستقبل.

وتعتبر الولايات المتحدة واحدة من أفضل 5 شركاء تجاريين استراتيجيين لدبي، في حين تبرز الإمارة باعتبارها بوابة رئيسية لوصول الاستثمارات والشركات الأمريكية إلى أبرز الأسواق الواعدة إقليمياً، بما تتمتع به موقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين الشرق والغرب».