27.4 % تراجع الهجمات الإلكترونية بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

تراجع عدد الهجمات التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية في الإمارات إلى 230 هجمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 بانخفاض 27.4% مقارنة مع 317 هجمة في الفترة نفسها من 2018.

وجاء التراجع المسجل في عدد الهجمات مدعوماً بارتفاع وتيرة الجهود التي يبذلها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بهيئة تنظيم الاتصالات.

وعلى المستوى الشهري بلغ عدد الهجمات الإلكترونية التي تصدى لها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة نحو 40 هجمة خلال أغسطس الماضي.

ومن بين تلك الهجمات وقعت 16 هجمة شديدة و23 هجمة متوسطة وهجمة واحدة ضعيفة، وكانت أخطر البرامج الخبيثة هي إشعار متقدم عن برمجيات الفدية الخبيثة وإشعار متقدم عن أخطاء في إعدادات بعض الأنظمة الداخلية.

وأظهرت إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق أنها بلغت 54 منذ بداية 2019 وحتى نهاية أغسطس، منها 26 فحصاً للثغرات، و28 اختبار اختراق.