دبي وأبوظبي الأفضل للعيش إقليمياً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدرت كل من دبي وأبوظبي قائمة أفضل المدن للعيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي بحسب تصنيف وحدة الإيكونومست للمعلومات، التابعة لمؤسسة الإيكونومست البريطانية.

ويتم تصنيف المدن ضمن مؤشر أفضل المدن للعيش السنوي الذي يضم 140 مدينة حول العالم، بناء على مدى استقرارها وثقافتها والبيئة التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية فيها.

واحتلت مدينة فينا المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، مع نتائج مثالية تقريباً من حيث الاستقرار والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية، ثم مدينة ملبورن، التي أطاحتها فيينا من المركز العام الماضي بعد سبع سنوات في القمة، ثم مدن سيدني وأوساكا وكالجاري.

وجاءت سنغافورة في المرتبة 40، ودبي في المرتبة 70، واحتلت هونغ كونغ المرتبة 38، وتم تخفيض تصنيف القاهرة ونيودلهي بسبب مشاكل بيئية مثل رداءة نوعية الهواء وعدم كفاية توفير المياه.