شركات الإمارات تستعرض منتجاتها في معرض أنظمة الدفاع بلندن

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إحدى مبادرات وزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، المشاركة في فعاليات معرض أنظمة الدفاع العسكرية 2019.

والذي يقام في مركز «إكسيل» للمعارض في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 10 وحتى 13 سبتمبر، وسيتولى المجلس تنظيم جناح الدولة المشارك في المعرض، والذي سيستضيف عدداً من الشركات الإماراتية المتخصصة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا والأمن والتصنيع. ويتولى مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، الذي تأسس عام 2014، تنظيم وإدارة جناح الإمارات في الفعاليات الرئيسية للقطاع، وبما يمنح أعضاءه الفرصة لاستعراض إمكاناتهم وخدماتهم على الساحة الدولية.

ويضم جناح الدولة خلال المعرض منصة لوحدة التطوير الاقتصادي التابعة لمجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، إضافة لمنصات لكلٍ من الفتان لصناعة السفن، وشركة أكويلا أيروسبيس، وإكسيكون، وسيف سيتي، ومؤسسة الحمراء التجارية، مجمع توازن الصناعي، أداسي وهالكون سيستمز وانترناشونال جولدن جروب وأكاديمية ربدان. كما يضم الجناح ممثلين من الشركاء الاستراتيجيين للمجلس الممثلين في وزارة الدفاع الإماراتية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال سلطان السماحي، المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة: «يشهد قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية العالمي متغيرات متواصلة ونمواً عاماً بعد الآخر، وتجمع فعاليات كبرى مثل معرض أنظمة الدفاع العسكرية، اللاعبين الفاعلين في هذا القطاع في العالم. الأمر الذي يشكل منصة مثالية لتسهيل الحوار وتبادل وجهات النظر حول مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك التحديات التي يواجهها القطاع، والوقوف على أحدث التقنيات والحلول».

وستستعرض شركة الفتان لصناعة السفن، أحدث طرزها من القوارب خلال مشاركتها في معرض أنظمة الدفاع العسكرية، وتتخصص الشركة التي تتخذ دولة الإمارات مقراً لها، في بناء وإصلاح السفن.