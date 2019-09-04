عروض جديدة مغرية جدا من طيران الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات عن عروض تتيح أمام عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة السفر بأسعار خاصة إلى مختلف محطات شبكة خطوطها العالمية خلال الخريف، إما للسياحة والاستكشاف أو لزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء.

وتسري العروض الخاصة على أسعار تذاكر الدرجتين السياحية ورجال الأعمال إلى العديد من المدن في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وغيرها، على أن يتم الحجز من الآن وحتى 15 سبتمبر 2019، وأن يكتمل السفر ذهاباً وإياباً بحلول 30 يونيو 2020. وتخضع هذه العروض لبعض الشروط والأحكام.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى الشرق الأوسط من 795 درهماً، وإلى غرب آسيا والمحيط الهندي من 825 درهماً، وإلى أفريقيا من 1375 درهماً، وإلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 1925 درهماً، وإلى أوروبا من 1995 درهماً، وإلى الأميركتين من 4395 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال من دبي إلى الشرق الأوسط فتبدأ من 3595 درهماً، وإلى غرب آسيا والمحيط الهندي من 2605 دراهم، وإلى أفريقيا من 6495 درهماً، وإلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 7995 درهماً، وإلى أوروبا من 9495 درهماً، وإلى الأميركتين من 17595 درهماً.

ويستمتع ركاب طيران الإمارات في جميع الدرجات بنظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 4500 قناة منوعة، وخدمة الإنترنت اللاسلكي، حيث يحصل كل راكب على 20 ميغابايت من بيانات الواي فاي مجاناً، والاستمتاع بأشهى المأكولات المحلية التي يقدمها أفراد الطاقم الودودين. كما يمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل Home Check-in service أينما كانوا في دبي. وتتيح الخدمة للمسافرين على رحلات طيران الإمارات إنهاء إجراءات السفر من مقر إقامتهم.

تتوفر تفاصيل العروض على الموقع الشبكي www.emirates.ae أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو وكلاء السفر في الدولة.