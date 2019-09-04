«موديز»: قوة اقتصاد الإمارات استثنائية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصفت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين اقتصاد الإمارات بأنه يتمتع بقوة استثنائية تتجلى في عدة دلائل ومؤشرات.

وقالت المؤسسة العالمية المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني، أمس، إن دلائل قوة اقتصاد الإمارات تتمثل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي وصفته بأنه مرتفع إلى حد استثنائي، إضافة إلى الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة التي تمتلكها دولة الإمارات، والقوة المؤسسية التي يتمتع بها الاقتصاد الذي يتسم بقدر كبير من التنوع، والتي سبق أن صنفتها «موديز» في أحدث تصنيف ائتماني صادر عنها عند تصنيف مرتفع يعكس امتلاك اقتصاد الإمارات لإطار مؤسسي قوي يتسم بكفاءة عالية.