افتتاح معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعين

المصدر: العين ــ داوود محمد

افتتح الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، فعاليات معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد غرف التجارة والصناعة بمشاركة ما يزيد على 200 عارض.

منصة تفاعلية

وأكد عبدالله القبيسي، نائب مدير عام غرفة أبوظبي، أن مثل هذه الفعاليات والملتقيات توفر منصة تفاعلية تلعب دوراً في جمع المهتمين من تجار ومستثمرين وشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية تحت سقف واحد، وتتيح الفرصة لصناع القرار والمهتمين للتفاعل المباشر ولتبادل الآراء وإبرام اتفاقيات التعاون.

وأضاف أن الإمارات لديها قطاع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعمل وفقاً لأفضل المعايير. ووفقاً للمؤشرات الإحصائية، بلغت نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 53% خلال 2018، بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى نحو 60% بحلول 2021.

وشهد اليوم الأول جلسات وورش عمل شارك فيها العديد من الجهات. وتم التعريف بمنصة خدمات سوق أبوظبي العالمي لخدمات أصحاب ورجال الأعمال. وقدمت مجموعة طيران الاتحاد، ورقة تناولت الفرص المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصعوبات التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية استكشاف والوصول للفرص التجارية المحتملة مع مجموعة الاتحاد للطيران.

واختتم اليوم الأول بتقديم قصص نجاح رواد أعمال إماراتيين من خلال صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حيث تم مناقشة الدعم المقدم من صندوق خليفة.