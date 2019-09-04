انطلاقة قوية لموسم المعارض بافتتاح «المناولة» و«الأتمتة»

المصدر: دبي - بشار باغ

شكّل افتتاح معرضي «مناولة المواد الشرق الأوسط» و«إس بي إس للأتمتة في الشرق الأوسط» أمس في مركز دبي التجاري العالمي إشارة البدء لانطلاق موسم المعارض التجارية المتخصصة في الإمارة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2019.

وشهد المعرضان مشاركة واسعة مع حضور مكثف للزوار من أنحاء العالم، ما يبشر بأداء قوي لقطاع المعارض العام الجاري، وأكد المشاركون في الحدثين أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما فيها الأتمتة والذكاء الاصطناعي باتت مساهماً فعالاً في تطوير آليات العمل على امتداد قطاع الخدمات اللوجستية.

وافتتح المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، بحضور هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، فعاليات النسخة الثانية من معرض «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط»، المنصة المتخصصة بحلول الأتمتة الذكية، فيما افتتح أمس مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، النسخة العاشرة لفعاليات الدورة العاشرة في معرض مناولة المواد الشرق الأوسط 2019.

مفاهيم مستقبلية

وقدم العارضون في معرض مناولة المواد الشرق الأوسط 2019 أحدث الابتكارات في مجال المفاهيم المستقبلية لقطاعات الروبوتات والأتمتة المواكبة لأهم التوجهات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي. ويشارك في المعرض الذي يستمر لغاية 5 سبتمبر 2019، أكثر من 100 جهة عارضة من 30 دولة، من مزودي الخدمات اللوجستية وحلول مناولة المواد والأتمتة والتجارة الإلكترونية.

ومن ضمنهم «دايفوكو»، المزوّد الياباني لخدمات الأتمتة، وشركة «شافر» الألمانية، والفرع الإقليمي لشركة «إيه سي إم إي»، وشركة «جيليتي» الكويتية. وضمن مشاركتها في الحدث، أعلنت شركة سويس لوج المتخصصة في أتمتة المستودعات إنهاء مشروع رئيسي لشركة أكسيوم تليكوم، الموزع الرائد للاتصالات في الشرق الأوسط للهواتف المحمولة وملحقاتها، لتصميم وتنفيذ منشأة مستودعات مؤتمتة جديدة مقرها دبي تعمل على حل AutoStore.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أشار ألان قدوم، المدير العام لشركة سويس لوج الشرق الأوسط، إلى أن أسواق المنطقة شهدت نمواً بالخدمات اللوجستية بشكل عام وتلك المرتبطة بقطاع التجزئة بشكل خاص نمواً بمعدل 8% خلال العام الماضي مع توقعات بتحقيق نمو بذات المعدل خلال العام الجاري.

وخلال فعاليات المعرض، قامت شركة «آي كيو روبوتيكس» المتخصصة في الحلول الروبوتية القائمة بالكامل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ببدء عملياتها رسمياً في دبي بهدف تحفيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية، ولفت فادي العامودي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة إلى التركيز المتنامي للمنطقة على التحول الرقمي وتزايد أهمية كفاءة الخدمات اللوجستية لحفز نمو الأعمال.

ومن جانبه استقطب معرض «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط» كبرى الشركات العالمية المشاركة ومن ضمنها «بوش ريكسروث» و«بيكهوف أوتوميشن» و«سيك» و«بيلز»، ويستضيف الحدث أكثر من 30 خبيراً ومتحدثاً للمشاركة في 28 جلسة حوارية تتضمنها أجندة المعرض، لمناقشة مدى استعداد المنطقة لمواكبة ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وسيُتاح للمشاركين الاستفادة من أفكار وخبرات رواد وقادة القطاع مثل «أوبيكان» و«جي إي ديجيتال» و«أرانكا» و«آيكوم».