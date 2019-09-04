عرض ابتكارات 100 شركة ناشئة بمؤتمر الطاقة العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعرض مجموعة من أفضل الشركات الناشئة لتطوير الطاقة وحماية المناخ خلال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون في أبوظبي، أحدث الابتكارات والمشاريع التي تساهم في رسم شكل قطاع الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة في المستقبل، وتشكل خزانات الطاقة الشمسية المحمولة ذات التقنية العالية.

والتي يمكن أن تولد الطاقة في المناطق النائية بأفريقيا، والتقنيات البديلة للحطب والفحم التقليدي لتوفير الطاقة والمصنوعة من نفايات قصب السكر، وعربات النقل الكهربائية من دون سائق بعضاً من التقنيات والابتكارات التي سيتم مناقشتها وتكريم مصمميها خلال المؤتمر.

تم ترشيح الشركات الناشئة في قائمة الشركات الفائزة بجائزة «أفضل 100 شركة ناشئة» لتحويل الطاقة «SET100» في وقت سابق من هذا العام، وهي مسابقة دولية للشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم . وتضم القائمة أكثر من 450 شركة مرشحة من 80 دولة.

ومن بين الشركات الناشئة المميزة التي سيتم تسليط الضوء على إنجازاتها، شركة «إنرايد» السويدية، والتي تسعى إلى إتاحة خدمة النقل بالاعتماد الكامل على السيارات الكهربائية الذاتية القيادة أو ما يسمى بعربات «T-pods».

وشركة «زيلروس» الإسبانية التي تتميز بتطوير تقنيات جديدة من شأنها أن تسمح باستخدام نظام نقل «الهايبرلوب» بسرعة تصل إلى 1000 كم/‏ ساعة باستخدام الطاقة المتجددة. بينما تستخدم شركة جلووي الفرنسية، المواد المضيئة الحيوية لإنتاج الضوء باستخدام كائنات عضوية حية .

وابتكرت شركة «أكاسيا» الكينية قوالب حيوية مصنوعة من مخلفات قصب السكر كبديل للحطب، في حين توفر شركة «ديفين بامبو» من أوغندا فحماً يتم تصنيعه من الخيزران المحلي. وتعمل شركة «كولار» بألمانيا على تصميم ثلاجة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى تغذية كهربائية، ويمكن استخدامها لحفظ اللقاحات بالمستشفيات البعيدة جغرافياً.

توحيد الجهود

وقال معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة: يساهم مؤتمر الطاقة العالمي في توحيد الجهود للعمل معاً على طرح حلول مستدامة والاستفادة من خبرات بعضنا البعض.

ونتطلع هذا العام بشكل خاص إلى دعوة الشركات المرشحة لجائزة أفضل 100 شركة ناشئة في العالم ليكون لها دور أساسي وفعّال في المؤتمر، حيث ستتاح لهذه الشركات فرصة المشاركة في جلسات المؤتمر وتقديم أفكارها بطريقة تفاعلية لإضافة بُعد فريد من نوعه من ريادة الأعمال لنشاطها التجاري في المؤتمر.

ركن الابتكار

وتم تخصيص ركن الابتكار في المؤتمر برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك لعرض منتجات وخدمات الشركات المرشحة للجائزة. وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تأتي رعاية الهيئة لركن الابتكار في مؤتمر الطاقة العالمي انطلاقاً من استراتيجيتنا لدعم رواد الأعمال بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم المبدعين الذين يسهمون في تطوير حلول فعّالة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفد الجهود العالمية لمواجهة آثار التغير المناخي.