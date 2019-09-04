بلووم العقارية تبدأ تسليم 304 وحدات في «سوهو سكوير»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بلووم العقارية، أمس، بدء عملية تسليم الوحدات السكنية للملاك والمستثمرين في مشروع سوهو سكوير الذي يقع بالقرب من جامعة نيويورك في أبوظبي، ويضم 304 وحدات سكنية تتراوح بين استوديوهات وثلاث غرف نوم وشقق الدوبلكس والبنتهاوس.

واستوحي المشروع من حي سوهو في مدينة نيويورك، ويهدف إلى إعادة تشكيل نمط الحياة السكنية في جزيرة السعديات من خلال إنشاء مجمعات سكنية تضم مساحات فنية عامة .وسيحتضن مجموعة متنوعة من المطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة.

ويعتبر سوهو سكوير المشروع الثاني لبلووم العقارية في جزيرة السعديات، حيث بدأت الشركة مؤخراً تسليم 207 وحدات سكنية للملاك والمستثمرين في مشروع بارك فيو. وقال جيريمي ليستر، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة : «شهدنا ارتفاعاً في الطلب على مشاريع الإسكان الحضري ذات الجودة العالية».